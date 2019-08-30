В московское СИЗО, где побывал Медведчук, не пустили адвокатов украинцев

В московский следственный изолятор «Лефортово» сегодня не допустили адвокатов украинских политзаключенных Владимира Балуха и Александра Кольченко. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что администрация в нарушение закона не пропустила адвокатов Ольгу Динзе и Светлану Сидоркину.



При этом в СИЗО побывал депутат Верховной Рады и кум президента России Виктор Медведчук. Медведчук и еще один лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович рассказали, что посетили заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. Депутаты Рады передали им сало и хлеб.

В конце августа в СИЗО «Лефортово» этапировали нескольких украинских заключенных, отбывающих наказание в России. Это происходит на фоне подготовки к обмену между Россией и Украиной.