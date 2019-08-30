Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Медведчук и Рабинович находятся в Москве с «гуманитарной акцией»

30 августа 2019, 15:18

Медведчук и Рабинович находятся в Москве с «гуманитарной акцией»

Депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович находятся в Москве. Во время включения под стенами СИЗО «Лефортово», которое транслировал телеканал «112 Украина», они заявили, что посетили украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Продолжение: В московское СИЗО, где побывал Медведчук, не пустили адвокатов украинцев

Медведчук, который также является кумом президента России Владимира Путина, назвал этот приезд «гуманитарной акцией», о которой договаривались «не сегодня и даже не вчера».

«Мы обращались с просьбой от нашей партии, потому что ОПЗЖ ведет этот вопрос — занимается вопросом освобождения. Не обмена, а освобождения <...> Карпюка и Клыха — это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос длительное время», — заявил он.

Медведчук подчеркнул, что новая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским «реально занимается вопросами обмена». «Этот вопрос серьезно продвинулся и вселяет уверенность, что в ближайшее время этот обмен произойдет и в него будут включены те люди, об освобождении которых мы просили», — добавил он.

Политик также сказал, что они передали Карпюку и Клыху украинские сало и хлеб. «Мы его разрезали, мне даже самому захотелось [попробовать это сало]», — отметил Рабинович.

В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.

В ночь на 30 августа новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.

Утром Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.

Позже в СБУ сообщили, что обмен удерживаемыми с Россией сегодня не состоится.
«Радио Свобода» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщила, что обмен откладывается до следующей недели. 

ТЕМЫ

Люди
Виктор Медведчук Станислав Клых Николай Карпюк Вадим Рабинович
Организации
Оппозиционная платформа
События
обмен пленными
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
09:37
На Донбассе снаряд попал в Дом культуры
23:56
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:30
В музее Донецка выставили вещи из кафе «Сепар», в котором убили Захарченко
16:04
В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»
14:16
«ДНР» предупредила о перебоях связи из-за аварии
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
14:06
Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины
12:32
«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко
11:18
Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами
10:30
В кортеже главы «ДНР» Пушилина — внедорожники без номеров
22:35
Заявления вокруг Станицы Луганской, новый КПП «ДНР» и лекарства для Донецка. Главное за день
17:04
В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными
все новости
17:20
СМИ: Воевавшие за «Л-ДНР» могут принять участие в разгоне митингов в Москве
17:09
В Кремле заявили об отсутствии договоренностей о дате саммита «нормандской четверки»
16:17
В московское СИЗО, где побывал Медведчук, не пустили адвокатов украинцев
16:16
В центре Киева напали на ветерана АТО и открытого гея
15:18
Медведчук и Рабинович находятся в Москве с «гуманитарной акцией»
15:06
В сентябре в Украину вернется миссия МВФ
14:28
Новый премьер рассказал, почему Аваков остался в Кабмине
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
13:37
Основательница «Восток SOS» займется разработкой гуманитарной политики
13:05
Макрон подтвердил Зеленскому стремление к проведению саммита «нормандской четверки»
12:59
На Донбассе погиб украинский военный
12:41
Экс-переводчик Гройсмана признал себя виновным в госизмене. Но вышел на свободу по «закону Савченко»
11:54
В СБУ сообщили, что обмен удерживаемыми с Россией сегодня не состоится
11:42
«Схемы»: Связанная с экс-регионалами фирма не будет управлять «Межигорьем»
10:44
В офисе «Суспільного» и у Аласании проводят обыски
все новости
ВИДЕО
Первое заседание новой Верховной Рады. Прямая трансляция ►
29 августа, 13:20
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция