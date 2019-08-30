Медведчук и Рабинович находятся в Москве с «гуманитарной акцией»

Депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович находятся в Москве. Во время включения под стенами СИЗО «Лефортово», которое транслировал телеканал «112 Украина», они заявили, что посетили украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.



Продолжение: В московское СИЗО, где побывал Медведчук, не пустили адвокатов украинцев



Медведчук, который также является кумом президента России Владимира Путина, назвал этот приезд «гуманитарной акцией», о которой договаривались «не сегодня и даже не вчера».



«Мы обращались с просьбой от нашей партии, потому что ОПЗЖ ведет этот вопрос — занимается вопросом освобождения. Не обмена, а освобождения <...> Карпюка и Клыха — это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос длительное время», — заявил он.



Медведчук подчеркнул, что новая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским «реально занимается вопросами обмена». «Этот вопрос серьезно продвинулся и вселяет уверенность, что в ближайшее время этот обмен произойдет и в него будут включены те люди, об освобождении которых мы просили», — добавил он.



Политик также сказал, что они передали Карпюку и Клыху украинские сало и хлеб. «Мы его разрезали, мне даже самому захотелось [попробовать это сало]», — отметил Рабинович.

В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.



В ночь на 30 августа новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.



Утром Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.



Позже в СБУ сообщили, что обмен удерживаемыми с Россией сегодня не состоится.

«Радио Свобода» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщила, что обмен откладывается до следующей недели.