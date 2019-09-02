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Министр предлагает не спешить с запуском русскоязычного телеканала Украины

02 сентября 2019, 15:38

Министр предлагает не спешить с запуском русскоязычного телеканала Украины

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Валдимир Бородянский считает, что государству не нужно торопиться с запуском русскоязычного телеканала, так как перед таким медиа нужно сформировать четкую задачу.

«Я бы не спешил, потому что новые платформы — это инструмент. И русскоязычный канал — это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим», — сказал он в интервью LB.ua.

На реплику журналистки о том, что в команде президента Владимира Зеленского говорили, что русскоязычный телеканал нужен, чтобы «вернуть умы людей», которые живут на оккупированных территориях, Бородянский заявил: «Что значит "вернуть умы"? Как мы это будем мерять? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования, вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали "Окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом". Стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов».

По словам нового министра, государство должно думать, сколько социоэкономических эффектов принесет один вложенный доллар. «Американцы говорят, что один доллар, вложенный в культуру, дает социоэкономических эффектов на 20 долларов», — добавил Бородянский.

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