Состоялась встреча советников глав «нормандской четверки». В МИД рассказали подробности

На встрече в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник вечером в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к саммиту на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».



«Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех четырех сторон, он раскрыть не может.



При этом среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах (Золотое и Петровское) лидеры договорились еще в 2016 году. «Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения», — отметил Пристайко.



Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской, вместо всех трех участков, начать восстанавливать там мост, отметил министр.



О дате саммита четверки пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.



Советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос в соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о «Дорожной карте» выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.



«К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "Дорожной карты", не оправдались», — сказал Пристайко.



Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерена «завершить войну как можно скорее».