Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Состоялась встреча советников глав «нормандской четверки». В МИД рассказали подробности

03 сентября 2019, 08:17

Состоялась встреча советников глав «нормандской четверки». В МИД рассказали подробности

На встрече в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник вечером в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к саммиту на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех четырех сторон, он раскрыть не может.

При этом среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах (Золотое и Петровское) лидеры договорились еще в 2016 году. «Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения», — отметил Пристайко.

Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской, вместо всех трех участков, начать восстанавливать там мост, отметил министр.

О дате саммита четверки пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос в соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о «Дорожной карте» выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

«К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "Дорожной карты", не оправдались», — сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерена «завершить войну как можно скорее».

ТЕМЫ

Прочее
Нормандский формат
Люди
Вадим Пристайко
Места
Берлин Станица Луганская
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:36
«ДНР»: Ясиноватая осталась без связи и интернета из-за аварии
10:02
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
17:05
Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются
17:00
Боевики запретили медикам в Горловке давать информацию ОБСЕ без их разрешения
09:17
На Донбассе глушили, а потом обстреляли беспилотник ОБСЕ
13:56
«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»
23:00
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:26
«ДНР» поднимает тарифы на, ЖКХ: водоснабжение в Донецке подорожает вдвое
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
09:37
На Донбассе снаряд попал в Дом культуры
23:56
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:30
В музее Донецка выставили вещи из кафе «Сепар», в котором убили Захарченко
16:04
В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»
14:16
«ДНР» предупредила о перебоях связи из-за аварии
все новости
08:46
«Коммерсант» узнал о вероятной причине задержки обмена заключенными между Россией и Украиной
08:17
Состоялась встреча советников глав «нормандской четверки». В МИД рассказали подробности
08:05
В ходе боев на Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен
23:00
Созданная боевиками в Славянске «Народная дружина» до сих пор зарегистрирована в Минюсте
22:02
Сенатор США: нас не пустили в Россию, но мы едем в Украину
21:10
Евгений Коноплянка стал игроком «Шахтера»
20:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:43
Бойко: ОПЗЖ не поддержит снятие депутатской неприкосновенности
18:51
Зеленский уволил Муженко с военной службы
18:06
Мэр Бахмута не задекларировал обязательства своей жены на 63 млн гривен
17:22
Россия «национализировала» в Крыму более 4 тысяч украинских предприятий
16:50
Завтра Рада попробует отменить депутатскую неприкосновенность
16:36
«ДНР»: Ясиноватая осталась без связи и интернета из-за аварии
16:18
Москалькова заявила, что процесс подготовки к обмену с Украиной продолжается
16:04
Медиагруппа Ахметова прекращает издавать газету «Сегодня»
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция