«Коммерсант» узнал о вероятной причине задержки обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными между Украиной и Россией должен был состояться до 1 сентября, однако этого не произошло из-за обсуждения сторонами странами новой схемы обмена военнопленных украинских моряков. Об этом со ссылкой на свои источники пишет российская газета «Коммерсантъ».



По данным издания, изначально моряков, захваченных в плен в конце ноября 2018 года близ Керченского пролива, планировали передать Украине вместе с материалами их дела, однако в эту схему решили внести изменения после консультаций со следователями ФСБ и прокурорами.



Суть изменений состоит в передаче не оригинальных материалов, а заверенной нотариусом копии - таким образом украинским правоохранителям не придется прекращать уголовное дело в отношении моряков, а российский суд сможет вынести им приговор заочно.



Газета пишет, что «этот приговор Россия сможет использовать в качестве доказательства законности дела против моряков, если они подадут жалобу в Европейский суд по правам человека».