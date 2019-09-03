Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности

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Верховная Рада окончательно одобрила лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года. Это решение поддержали 373 депутата.



За проект закона №7203 единогласно проголосовали фракции «Слуга народа», «Батькивщина», «Голос» и депутатская группа «За будущее». В «Европейской солидарности» трое членов депутатов воздержались, остальные были за. «Оппозиционная платформа — За жизнь» не голосовала. Из числа внефракционных депутатов 33 были за, один не голосовал.



Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины. В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады.



Продолжит действовать другая норма статьи, согласно которой нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (за исключением ответственности за оскорбление или клевету).



Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.



На заседании парламента присутствовал президент Владимир Зеленский.

30 августа Верховная Рада начала процедуру отмены депутатской неприкосновенности. В первом чтении законопроект поддержали 363 депутата.