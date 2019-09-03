Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде призвал парламентариев проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Он отметил, что депутаты разных созывов более 20 лет обещали снять с себя неприкосновенность. По словам Зеленского, любой депутат, который совершает уголовное преступление, должен нести ответственность.

«Это законодательный орган государственной власти — это парламент, а не [воровская] "малина", где можно пять лет прятаться под куполом», — подчеркнул Зеленский.



«Австралия Великобритания, Испания, США, Канада, Германия Австрия — это не полный список стран, в которых парламенты не имеют иммунитета от уголовных преступлений», — отметил глава государства.



По словам Зеленского, снятие неприкосновенности требуют 90% граждан Украины. «Я очень не совету вам проверять достоверность этой цифры в живую, и смотреть, сколь именно из них завтра придет под стены Верховной Рады», — сказал президент депутатам.



Он также заверил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.



«Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования или любые политические и публичные выступления», — сказал он.

3 сентября Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон. Законопроект был предварительно одобрен 30 августа.



Закон будет считаться принятым, если за него проголосуют 300 депутатов.