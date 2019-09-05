Медведчук примет участие в российском форуме, который организовал Путин

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук примет участие в пятом Восточном экономическом форуме, который проходит в российском Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ.



«Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства, как второй по величине фракции в украинском парламенте», — заявили в партии.



Форум во Владивостоке был инициирован в 2015 году указом президета России Владимиром Путиным, который также является кумом Медведчука.



Сегодня, 5 сентября, на форуме ожидается выступление Путина, а также премьер-министров Японии, Индии, Малайзии и Монголии.

В этом году Виктор Медведчук уже неоднократно публично посещал Россию. Последний визит был на прошлой неделе, когда Медведчук посетил украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО Москвы.



Известно, что у Медведчука есть нефтяной бизнес в России, который был переоформлен на его жену Оксану Марченко из-за санкций США.