В Донецке прогремел взрыв, ранен «полицейский ДНР»

Взрыв прозвучал в Калининском районе неподконтрольного украинским властям Донецка, пострадал сотрудник «полиции» при группировке «ДНР». Об этом сообщает «РИА Новости».



Уточняется, что взрыв прогремел около 14:00 возле неработающего кинотеатра «Донецк». На месте происшествия в тот момент находился «полицейский», он получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте были рабочие, убиравшие мусор.



«Депутат ДНР» Владислав Бердичевский утверждает, что взорвалось самоедельное взрвное устройство (СВУ).



«Дворником было найдено СВУ возле кинотеатра "Донецк", вызвана полиция. При попытке обезвредить ранен полицейский», — написал он в свем Telegram-канале.

4 сентября утром в Донецке прогремел взрыв на территории шахты имени Скочинского, в результате котрого погиб работник предприятия.



В «ДНР» предполагают, что причиной взрыва на шахте была промышленная взрывчатка.