В «ДНР» предполагают, что причиной взрыва на шахте Донецка была промышленная взрывчатка

Причиной взрыва на шахте имени Скочинского, который произошел 4 сентября в неподконтрольном украинским властям Донецке, предположительно, была детонация промышленного взрывчатого вещества. Об этом говорится в отчете «МЧС» при группировке «ДНР».
«Взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества», — сказано в сообщении.
Отмечается, что взрыв произошел в нефункционирующей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ на угольном предприятии.
Взрывом разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено остекление и два автомобиля.
Во время обследования места взрыва и прилегающей территории саперы нашли упаковку с 300 граммами промышленного взрывчатого вещества.
В «МЧС» отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются «правоохранительными органами».
В результате вчерашнего взрыва на шахте имени Скочинского погиб работник предприятия.
Также были показаны последствия взрыва.