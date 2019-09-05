В «ДНР» предполагают, что причиной взрыва на шахте Донецка была промышленная взрывчатка

Причиной взрыва на шахте имени Скочинского, который произошел 4 сентября в неподконтрольном украинским властям Донецке, предположительно, была детонация промышленного взрывчатого вещества. Об этом говорится в отчете «МЧС» при группировке «ДНР».



«Взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества», — сказано в сообщении.



Отмечается, что взрыв произошел в нефункционирующей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ на угольном предприятии.



Взрывом разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено остекление и два автомобиля.



Во время обследования места взрыва и прилегающей территории саперы нашли упаковку с 300 граммами промышленного взрывчатого вещества.



В «МЧС» отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются «правоохранительными органами».

В результате вчерашнего взрыва на шахте имени Скочинского погиб работник предприятия.



Также были показаны последствия взрыва.