Главред телеканала «ДНР» заявил о неполноценности нынешней журналистики в Донецке

Главный редактор и ведущий сепаратистского телеканала «Юнион» Борис Сизов заявил, что журналистика при группировке «ДНР» является неполноценной. Об этом он сказал в комментарии YouTube-каналу «Редакция»



Представляясь, Сизов показал пальцами, что занимается «журналистикой» в кавычках.



«Здесь особый ее [журналистики] вид, как, наверное, и во многих местах. Она не абсолютно полноценная, она немного, скажем так, конъюнктурная. Немного с разными ограничителями и условностями. Но об этом подробно, я думаю, нет смысла особо рассказывать», — сказал он.



Отвечая на вопрос, как ему удалось стать главным редактором к 28 годам, Сизов ответил: «Вопрос элементарного кадрового дефицита, наверное. Потому что большая часть людей, которая здесь была, имела колоссальный опыт, и могла занимать те или иные должности, при столкновении с такими ситуациями как война, боевые действия, перевороты-неперевороты и все остальное, ищет место побезопаснее. Поэтому люди уезжают, создается вакуум, который потом заполняется — кто пришел, тот пришел».



Ситуацию в Донецке он назвал «липким болотом». «Те города, которые были на уровне с Донецком, теперь шагнули на пять лет вперед. Здесь все осталось, и уже идет революционный регресс. Здесь липкое болото, потому что ситуация не меняется, экономика не меняется», — подчеркнул Сизов.