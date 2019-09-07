Зеленский рассказал, о чем договорился с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с президентом России Владимиром Путиным относительно возвращения территорий Донбасса под контроль украинской власти. Глава государства прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» на встречу с политзаключенными украинцами, которых удерживали российские силовые структуры.

По словам Зеленского, он и Путин выполнили то, о чем договорились ранее. Сегодня между президентами состоялся телефонный разговор.

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», - сказал Зеленский журналистам в аэропорту.

Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным «о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий». Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан. Украинскую сторону в рабочей группе представляет Андрей Ермак.

Президент рассказал, что второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией проходит по формуле «35 на 35». Об этом заявила бывшая украинская омбудсвумен Нина Карпачева.

Ранее стало известно, что Россия освободила под личное поручительство украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе.



Сегодня после полудня самолеты, забрав участников обмена, синхронно вылетели из аэропортов Москвы и Киева.