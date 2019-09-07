Освобожденные украинцы прилетели в Киев. Обмен завершен

Самолет с гражданами Украины, которых Россия передала в рамках обмена, приземлился в аэропорту «Борисполь». Прямую трансляцию вела «Радио свобода».



У трапа самолета освобожденных встречал арезидент Владимир Зеленский. Кроме главы государства, у самолета их ждали близкие.







В результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

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