Самолеты с участниками обмена синхронно вылетели из Москвы и Киева

Самолеты России и Украины практически синхронно покинули аэропорты Киева и Борисполь, забрав участников обмена между двумя странами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.



Также эту информацию подтверждают источники «Интерфакса». Так, из киевского аэропорта «Борисполь» вылетел самолет с освобожденными россиянами. В свою очередь из московского «Внуково» вылетел борт с украинцами.



В «Борисполе» состоится официальная встреча освобожденных. В аэропорт уже прибыли их родственники.

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Предполагается, что обмен пройдет по схеме «35 на 35». В частности, российская сторона освободила под личное поручительство украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. Также ожидается, что Украине передадут режиссера Олега Сенцова. Адвокат Марк Фейгин утверждает, что в список на обмен также внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.



Украинская сторона, по данным СМИ, освободит главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сегодня подтвердил, что Вышинский в ближайшее время вылетит из Киева в Москву. Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в обмене не участвует воеваший за группировку «ЛНР» россиянин Руслан Гаджиев.