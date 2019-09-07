Трамп поздравил Украину и Россию с возвращением удерживаемых

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между странами лиц, назвав это «гигантским шагом к миру».



«Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!» — написал он в своем Twitter.

Сегодня в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов.



Российской стороне также были переданы 35 человек. Среди них руководитель «РИА Новости» Кирилл Вышинский и свидетель в деле MH17 Владимир Цемах.