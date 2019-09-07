Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было

Фото: ZMINA. Центр прав людини

7 сентября Украина и Россия провели запланированный обмен заключенными.



Утром два автобуса с украинцами, которые выехали из СИЗО «Лефортово» в Москве, заехали на территорию правительственного терминала аэропорта «Внуково-2» в рамках процесса обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».



Около 9:30 во «Внуково-2» приземлился самолет с украинской символикой. К нему подъехали автобусы.

Автобуси, які виїхали з СІЗО Москви, заїхали в аеропорт "Внуково-2". Про це повідомляє наша кореспондентка pic.twitter.com/6gvSC6hZ6K — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019



Около 10:30 самолет спецотряда «Россия» приземлился в аэропорту «Борисполь».





Примерно в 12:10 самолеты, забрав участников обмена, практически синхронно вылелетли из «Борисполя» и «Внуково».



Обмен состоялся по формуле «35 на 35». В частности, российская сторона освободила под личное поручительство украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. Также Украине передали режиссера Олега Сенцова. Кроме того, в список вошли Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.



Украинская сторона освободила главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе. Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в обмене не участвовал воеваший за группировку «ЛНР» россиянин Руслан Гаджиев. Официальный список переданых Москве еще не опубликован.

Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию https://t.co/4PnxHvwZi3 pic.twitter.com/3PIzyEo4bG — РИА Новости (@rianru) September 7, 2019

В 13:30 в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали президент Владимир Зеленский, родственники и журналисты.

Українські політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Едем Бекіров і Павло Гриб на посадковій смузі аеропорту «Бориспіль» у Києві — їх зустріли родичі та президент Зеленський, зараз вони спілкуються з пресою pic.twitter.com/X4Re3EDAEA — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019