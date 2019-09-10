Осколки противотанковой ракеты во дворе. ОБСЕ видела повреждения домов в Ясиноватой

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения двух домов вследствие обстрела в Ясиноватой. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Во дворе одноэтажного дома на ул. Днепропетровской, 18, команда СММ видела кровельные плиты, сгоревшие куски дерева, осколки битого стекла и сгоревшие изоляционные материалы. Команда Миссии также зафиксировала 5 разбитых окон, выходящих на северо-запад, и пробоину (диаметром 2,5 м) в северо-западной части крыши дома. Внутри дома члены патруля Миссии также видели следы горения на потолке гостиной», - говорится в отчете.



Во дворе наблюдатели зафиксировали 2 фрагмента противотанковой управляемой ракеты.



По их оценке, повреждения образовались недавно вследствие попадания снаряда, выпущенного из вооружения неустановленного типа с северо-западного направления.



Хозяйка дома рассказала СММ, что рано утром 8 сентября она находилась на кухне, когда услышала громкий шум и почувствовала, как дом задрожал. Поняв, что дом горит, она выбежала из него на улицу, чтобы позвать на помощь.



В доме по ул. Днепропетровской, 20, члены патруля миссии видели два выбитых окна.



По оценке команды СММ, повреждение образовалось недавно и возникло в результате попадания обломков соседнего дома (на ул. Днепропетровской, 18).