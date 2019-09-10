В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке

Информация об обнаружении взрывоопасного предмета возле здания детской клинической больницы в Калининском районе Донецка не подтвердилась. Об этом заявил глава подконтрольной группировке «ДНР» «районной администрации» Василий Ткачук, передает ДАН.



Он рассказал, что вчера жители района сообщили сотрудникам «правоохранительных органов» о возможном наличии взрывоопасного предмета возле детской больницы. «После прибытия правоохранители проверили территорию на наличие ВОП, однако ничего не обнаружили», — отметил Ткачук.



Вечером 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в «силовых органах ДНР» сообщило, что у детской больницы в Калининском районе Донецка был обнаружен и обезврежен взрывоопасный предмет.