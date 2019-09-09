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Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке

09 сентября 2019, 22:13

Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке

В районе одной из детских больниц неподконтрольного украинской власти Донецка нашли взрывоопасный предмет, сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники. Отмечается, что саперы спасательной службы при группировке «ДНР» обезвредили его.

«В экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что жители обнаружили по улице Владычанского взрывоопасный предмет. Место было оцеплено, сразу же прибыли саперы МЧС. По информации, которой располагаем мы, взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. Все это происходило в районе детской больницы», - цитирует собеседника российское агентство «РИА Новости».

Взрывное устройство было найдено в Калининском районе города. В этом же районе 5 сентября пострадал сотрудник «полиции» при группировке «ДНР».

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