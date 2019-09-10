ОБСЕ зафиксировала более тысячи новых мин на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали более тысячи новых мин возле Нижнего Лозового. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 4 сентября беспилотник СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал более 750 противотанковых мин с каждой стороны от автодороги М03, примерно в 2,2 км к западу от н. п. неподконтрольного украинскому правительству села Нижнее Лозовое.



Еще две противотанковые мины миссия видела ориентировочно в 600 м к северо-западу от вышеупомянутых, установленных поперек той же дороги.



Примерно в 150 м к северо-северо-западу, тот же БПЛА впервые обнаружил примерно 115 противотанковых мин, установленных на восточном краю дороги.



Ориентировочно в 70 м к востоку от указанных противотанковых мин, в том же поле БПЛА впервые обнаружил примерно 150 противотанковых мин, простиравшихся примерно на 200 м к востоко-юго-востоку.