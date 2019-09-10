Зеленский встретился с Коломойским. Говорили о бизнесе и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским в Киеве. Об этом сообщили в пресс-служба Офиса главы государства.



«В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере», – говорится в сообщении Офиса президента на Facebook.



На встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

20 июня во время встречи с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что трое крупных украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс.



Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов вкладывать в восстановление Донбасса после того, как регион покинет российская армия.