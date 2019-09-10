В «ДНР» засекретили подробности запуска поездов в Россию

В группировке «ДНР» не раскрывают подробности запуска прямого железнодорожного сообщения между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом (РФ). В сюжете сепаратистского телеканала «Первый республиканский» назвали эту информацию «засекреченной».



В «ДНР» лишь сказали, что «движение в поезде будет соизмеримо с автомобильным» по времени и цене, но оно будет комфортнее, в том числе из-за того, что сократится время прохождения таможенного контроля. В группировке рассчитывают, что поезда будут оборудованы по российским стандартам.

На данный момент из подконтрольных «ДНР» городов ходит поезд до приграничной российской станции «Успенская».