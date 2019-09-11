В ОБСЕ подтвердили смерть жительницы села под Донецком

В Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ подтверждают смерть жительницы села Спартак под Донецком, а также ранение еще одной в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели видели пострадавшую 57 лет с бинтовыми повязками и ранами на правой руке в центре для внутренне перемещенных лиц в Донецке.



«Она была слишком подавлена, чтобы говорить об инциденте, но мать женщины (в возрасте 70–79 лет) рассказала команде СММ, что 8 сентября ее дочь пошла проверить свою квартиру на улице Центральной в н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка) и проходила с подругой через двор на улице, когда наступила на взрывное устройство», - говорится в отчете.



По ее словам, устройство сработало, ранив ее дочь и ее подругу, которая умерла.



В тот же день в Донецкой областной клинической травматологической больнице медработники рассказали наблюдателям, что утром 8 сентября в больницу поступила женщина 57 лет с осколочными ранениями правой стороны тела и глухотой в правом ухе.



Медработники морга при больнице им. Калинина в Донецке рассказали, что днем 8 сентября в морг в Ясиноватой доставили тело женщины 58 лет с открытыми ранами на теле, руках и ногах.



8 сентября в группировке «ДНР» заявили о том, что жительница села Спартак погибла в результате взрыва снаряда, еще одна женщина получила ранения.