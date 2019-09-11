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СМИ: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

11 сентября 2019, 09:27

СМИ: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина перестала направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и российских госструктурах.

В ноябре 2018 года тогдашний глава МИД Украина Павел Климкин говорил, что «за последнее время» Киев разорвал 48 международных соглашений с Россией. Он также анонсировал расторжение еще 40 соглашений. Однако по словам одного из собеседников «Коммерсанта», с того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал.

Еще один источник газеты рассказал, что российская сторона давно не получала информации о выходе Украины еще из каких-либо соглашений.

В МИД России сказали газете, что обратили внимание на паузу с разрывом соглашений. В ведомстве допустили, что это может быть связано с тем, что новые украинские власти пока заняты кадровыми вопросами. Сотрудник МИД сказал, что пока рано говорить, закончил ли Киев заниматься расторжением договоров или пока еще не начал.

«Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат, либо притормозят», - сказал собеседник.

Всего между Киевом и Москвой заключено порядка 400 двусторонних соглашений.

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