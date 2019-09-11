Соратник Пушилина по «МММ» утверждает, что «Донецкая республика» есть во многих городах Украины

Председатель сепаратистского движения «Донецкая республика» Алексей Муратов утверждает, что ячейки организации есть во многих городах Украины.



«Наши отделения есть не только в Славянске, а и во многих городах Украины, и не только там», — сказал он в интервью ДАН.



При этом Муратов добавил, что пока об этом «не готов говорить».



Впервые о ячейке «Донецкой республики» в Славянске в «ДНР» заявили в ноябре 2016 года. В январе 2017-го нынешний глава «ДНР» Денис Пушилин сказал, что в нее входят 17 человек. С тех пор не было никаких сообщений о деятельности ячейки.

В декабре 2018 года Денис Пушилин назначил россиянина Алексея Муратова председателем движения «Донецкая республика». В прошлом Пушилин и Муратов были функционерами финансовой пирамиды «МММ».



«Донецкая республика» является одним из двух движений, представители которых заседают в «парламенте ДНР» — классических политических партий там нет.