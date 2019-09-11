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ОБСЕ зафиксировала военную технику и новые траншеи на участках разведения

11 сентября 2019, 17:05

ОБСЕ зафиксировала военную технику и новые траншеи на участках разведения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала военную технику на участке разведения в районе Петровского, а также продолжение траншей в районе Золотого, как с украинской стороны, так и со стороны боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.

«8 сентября на участке разведения в районе Золотого БПЛА СММ обнаружил 110-м продолжение существующей траншеи (не зафиксирована на снимках от 10 июля), проходящей к северо-востоку приблизительно в 50 м от жилых домов, примерно в 600 м к югу от северного края участка разведения. По оценке Миссии, траншея принадлежит Вооруженным силам Украины», - говорится в отчете.

Также вечером 8 сентября камера СММ в Золотом зафиксировала 1 снаряд, пролетевший в пределах 1,5–3 км к юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения).

На участке разведения в районе села Петровское беспилотник миссии обнаружил БРДМ-2 и БТР. По оценке СММ, техника принадлежала Вооруженным силам Украины.

В тот же день беспилотник обнаружил на этом участке разведения 10-м продолжение ранее зафиксированной траншеи, которая принадлежит вооруженным формированиям.

«На огневой позиции, находящейся рядом со старым участком траншеи в пределах участка разведения, этот БПЛА зафиксировал 1 крупнокалиберный пулемет», - говорится в отчете.

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