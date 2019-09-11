В Донецке во время тушения пожара ранены трое спасателей

В Донецке 11 сентября были ранены трое работников спасательной службы при группировке «ДНР». В сообщении «МЧС» говорится, что спасатели были ранены в результате обстрела, когда тушили пожара в поселке Трудовские (Петровский район неподконтрольного Донецка) по улице Мамина-Сибиряка.



«Вследствие обстрела пострадало трое спасателей, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении.

В группировке «ДНР» утверждают, что и возгорание дома, и ранение спасателей произошли из-за обстрела со стороны украинских военных.



В штабе операции Объединенных сил на Донбассе заявили, что незаконные вооруженные формирования с начала суток пять раз нарушили режим прекращения тишины – стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.