Двое украинских военных погибли, один тяжело ранен на Донбассе

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки — из вооружения БМП; вблизи Невельского — из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки — из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки — из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песок — из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого — из стрелкового оружия; неподалеку Водяного — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя — из стрелкового оружия.



Также обстрелам подверглись населенные пункты: Желобок, Зайцево, Луганское, Новолуганское, Новгородское.



С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе ООС.