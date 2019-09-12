Зеленский: На встрече «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дата встречи лидеров стран «нормандской четверки» не определена. Однако украинская сторона настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце. Об этом глава государства сообщил в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.



«Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре», - сказал Зеленский.



Кроме этого, он анонсировал обсуждение «формулы Штайнмаера» и всех пунктов Минских соглашений на встрече лидеров четырех государств.



Также он подчеркнул, что окончание войны и возвращение всех пленных является приоритетным заданием.



«Я вас всех поздравляю с первым шагом <...> 35 человек к нам вернулись», - отметил президент, напомнив о состоявшемся 7 сентября обмене с Россией.