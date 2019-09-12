Зеленский: В Минске обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

В рамках заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения граждан Украины, удерживаемых в заключении. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.



«Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "Нормандском формате". У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске… и там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы», - сказал Зеленский.

7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов.



Российской стороне также были переданы 35 человек. Среди них руководитель «РИА Новости» Кирилл Вышинский и свидетель в деле MH17 Владимир Цемах.