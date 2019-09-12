Дочь Цемаха «попросили помолчать» относительно местонахождения отца

Мария Левченко-Цемах, дочь фигуранта по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха, в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца на территорию подконтрольную «ДНР».



«Пока настоятельно попросили на эту тему [местонахождения Цемаха] помолчать. И он (просил), и ведомства, которые занимаются государственной безопасностью. Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», - заявила женщина.



Она отметила, что Цемах дал показания по делу о крушении Boeing «всем заинтересованным» — Нидерландам, Австралии, Украине и России.



«Сейчас он проходит медицинские обследования. Беспокоится о здоровье, психоэмоциональном состоянии», - добавила дочь.



Ранее «Настоящее время» сообщило о том, что в беседе с каналом дочь Цемаха подтвердила возвращение отца на подконтрольную «ДНР» территорию. Такой же вывод можно сделать из ее поста во «ВКонтакте», где она пишет о возвращении с отцом «домой» (женщина также живет на той территории). На просьбу РБК прояснить ситуацию Левченко-Цемах ответила: «Я ничего не распространяю. Я написала, что я еду домой».