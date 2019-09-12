Дочь Цемаха заявила, что он вернулся на Донбасс

Боевик «ДНР» и фигурант по делу катастрофы MH17 Владимир Цемах вернулся на территорию подконтрольную «ДНР». Об этом «Настоящему времени» сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах.



На вопрос журналистов «Какие у вас планы дальше?» Дочь ответила: «Жить», передает издание.



Также она отказалась комментировать, виноват ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.



Кроме того, во «ВКонтакте» она написала: «Насчет суда, ну не переживайте вы так, у всех есть показания, у всех заинтересованных стран, они разберутся».

Нидерланды считают Владимир Цемаха основным подозреваемым по делу о сбитом «Боинге» рейса МН17.



Среди тех, кого выдала Украине во время взаимного освобождения заключенных 7 сентября был и боевик «ДНР» Цемах.



5 сентября суд освободил его из-под стражи.



В день обмена президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все просьбы следствия Нидерландов, в частности, Цемах был допрошен голландской стороной.