На Донбассе при выполнении боевой задачи погиб боец Нацгвардии

В четверг, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи военнослужащий Национальной гвардии Украины получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



«Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части», - говорится сообщении.

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.