В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса

Реализация идеи главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о вхождении в состав России «пока неактуально», считает член комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».



«На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве Минских соглашений, а они этого не предусматривают», — сказал Затулин.



При этом он обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений, что, по его словам, приближает «точку невозврата» отдельных районов Донецкой и Луганской областей в «политическое пространство Украины». Затулин отметил, что Россия считает себя не стороной конфликта, а «страной, которая привлечена к контролю и мониторингу этих соглашений».



«И пока на официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса (ОРДЛО — ред.), амнистии, сохранения вооруженных формирований (так называемой народной милиции — ред.), наличии прямых контактов и связей с Россией для ДНР и ЛНР — они остаются частью Украины. Такова сегодня ситуация», — добавил он.



Накануне глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что считает «идеальным вариантом» вхождение отдельных районов Донбасса в состав России на правах «федеративного округа».