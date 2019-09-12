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Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»

12 сентября 2019, 10:55

Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что считает «идеальным вариантом» вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа. Как сообщают сепаратистские СМИ, об этом он заявил во время общения с «российской интеллигенцией» в Москве.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал Пушилин.

При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений. Из слов Пушилина следует, что он рассчитывает, что дальнейшие шаги для выполнения «Минска» должна делать только Украина, а не группировки «Л-ДНР», которые поддерживает Россия. При этом в Комплексе мер по выполнению «Минска» написано, что, например, прекращение огня, отвод вооружения и обмен пленными по формуле «всех на всех» выполняют обе стороны.

«Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального», — утверждает глава «ДНР».

Также Пушилин сказал, что перед возращением Киеву контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями так называемого особого статуса ОРДЛО. «До этого [возвращения границы] должны быть выполнены все остальные [условия]: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция — ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной», — заявил он. Пушилин добавил, что «Украина к этому не готова».

Ранее Пушилин заявил, что видит отдельные районы Донбасса «суверенным государством, которое максимально приближено к России. В идеале — в составе России».

Федеральные округа — существуют в России, согласно указу президента Владимира Путина от 13 мая 2000 года. Округа не предусмотрены Конституцией РФ, в то же время ряд ученых относит их к числу административно-территориальных единиц.

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