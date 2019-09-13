«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты

В Донецке «полиция» при группировке «ДНР» задержала 37-летнюю женщину, которую подозревают в присвоении переданных местными жителями денег. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».



Подчеркивается, что она под предлогом оформления социальных выплат на подконтрольной украинским властям территории мошенническим путем завладела деньнам горожан.



По информации «МВД», в отношении нее возбуждено «уголовное дело» по признакам мошенничества, совершенное с причинением значительного ущерба. Сумма ущерба не уточняется.

Накануне в парламентской фракции «Слуги народа» рассказали о разработке плана по упрощению предоставления соцвыплат жителям неподконтрольных районов Донбасса.