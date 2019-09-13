Местные выборы в Украине не могут состояться раньше, чем в апреле 2020 года. Об этом заявила депутат от «Слуги народа», представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук.



«Они не будут проведены до тех пор, пока новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, касающихся децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии», — сказала она в кулуарах парламента.



Верещук добавила, что, согласно процедуре, изменения в Конституцию можно будет окончательно оформить не ранее февраля. «Самый короткий срок о котором мы можем говорить, это апрель», — подчеркнула депутат.



Верещук отметила, что речь идет не только о выборах в Киеве, а о местных выборах по всей стране.





Сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.