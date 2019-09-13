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Пристайко: Мы предлагаем провести местные выборы по всей Украине — и на оккупированном Донбассе

13 сентября 2019, 14:33

Пристайко: Мы предлагаем провести местные выборы по всей Украине — и на оккупированном Донбассе

Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах форума YES в Киеве

«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них [на оккупированных территориях Донбасса] уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», - сказал он.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что «формулу Штайнмайера» еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

«"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», - сказал он.

Он заверил, что «в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе"».

12 сентября Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина, Россия) обсудят «формулу Штайнмайера».

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местные выборы выборы на Донбассе формула Штайнмайера

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