Разумков говорит, что увольнение членов ЦИК не связано с выборами на Донбассе

Увольнение членов Центральной избирательной комиссии не имеет отношения к вопросу проведения местных выборов на Донбассе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Это (тема выборов на оккупированном Донбассе никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера (министр иностранных дел Украины Вадим) Пристайко пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины», — сказал Разумков журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.



Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма допустил, что на встрече «нормандской четверки» лидеры Германии и Франции будут подталкивать Владимира Зеленского к компромиссам с Россией, в частности, в вопросе проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса.



Российская сторона требует имплементации «формулы Штайнмайера», предусматривающий проведение выборов и предоставление «особого статуса» региону до момента передачи границы под украинский контроль.