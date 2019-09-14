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У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса

14 сентября 2019, 12:39

У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса

Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову директор «Центра политической конъюнктуры» Алексей Чеснаков, а также главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обвинили украинскую сторону в нежелании выполнять Минские соглашения.

Поводом стало заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что президент Владимир Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса с проведение выборов на оккупированной территории.

«Кучма расписывается в том, что его страна ведет двойную игру. Одновременно утверждается о необходимости выполнить Минские соглашения и о необходимости "сохранить санкции в отношении России за невыполнение этих соглашений", и что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу. Как это можно совместить?» — цитирует Чеснакова ТАСС.

Также человеку Суркова не понравилось заявления Кучмы о неготовности к массовой амнистии для участников конфликта на Донбассе. «Опыт урегулирования подобных конфликтов по всему миру за несколько десятков лет свидетельствует, что без массовой амнистии никакого мира не достичь», — подчеркнул Чеснаков.

«Неуклюжие высказывания Кучмы либо сделаны по глупости, либо украинская сторона всем демонстрирует, что не является ответственным партнером и не собирается выполнять минские соглашения. Из этого придется делать соответствующие выводы», — резюмировал он.

В схожем ключе высказались главы «Л-ДНР», заявления которых сегодня утром распространили сепаратистские СМИ. Денис Пушилин заявил, что «выполнение "Минска" не в интересах Киева». Он также подчеркнул, что у новой украинской власти «по-прежнему нет четко сформированного внешне- и внутриполитического курса».

«Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому и всему остальному руководству Украины необходимо принять тот факт, что ни Минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий», — добавляет Леонид Пасечник.

Накануне Пушилин сказал, что его заявления о стремлении «ДНР» в Россию не противоречат Минским соглашениям.

Минские договоренности подразумевают возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины, при этом избранные на местных выборах по украинскому законодательству власти получат особый статус в части местного самоуправления. Однако Украина и Россия не могут договоритья о порядке выполнения политической части «Минска». РФ также отказывается признавать себя стороной конфликта.

Кроме того на Донбассе до сих пор не произошло полное прекращение огня, которое позволило бы начать выполнять политичесую часть. 

12 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона разрабатывает пошаговый план выполнения «Минска» с конкретными сроками.

Позже Зеленский уточнил, что перед проведением выборов в ОРДЛО должен произойти обмен удерживаемыми, разведение войск по всей линии конфликта и вывод из Донбасса российских формирований и боевиков.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР». Сурков также представляет Россию в переговорах в «нормандском формате» на уровне советников лидеров.

ТЕМЫ

Люди
Леонид Кучма Владислав Сурков Денис Пушилин Леонид Пасечник
Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Россия-Украина особый статус

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