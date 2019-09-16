Ходаковский рассказал о несамостоятельности Пушилина

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в целом является несамостоятельной фигурой, заявил бывший «секретарь Совбеза ДНР» и основатель формирования боевиков «Восток» Александр Ходаковский



«Он отвечает за озвучивание политического аспекта, формирует политический контекст. На сколько он в этом смысле самостоятелен или нет, тут даже нет смысла говорить. <...> Такого не бывает, чтобы территории и общество были несубъектны, а глава субъектен», — сказал Ходаковский в комментарии YouTube-каналу «Юрий Котенок».



Он добавил, что Пушилин «вынужден быть исполнителем зачастую тех замыслов, которые ему предлагаются к озвучиванию».



При этом Ходаковский считает, что Пушилин все же обладает «определенной степенью самостоятельности в некоторых вопросах».



Также он подчеркнул, что «правительство ДНР», которым руководит Александр Ананченко, «не очень зависит от Пушилина», что является «ахиллесовой пятой» для последнего.



«Может быть, премьер-министру [Ананченко] стоило бы взять часть ответственности на себя», — подчеркнул он.



Ходаковский отказался сказать, кто управляет «теми или иными центрами силы» в отдельных районах Донецкой области, отметив, что «это понятно».

По информации Reuters и других источников, помощник президента России Владислав Сурков является куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР». Сурков также представляет Россию в переговорах в «нормандском формате» на уровне советников лидеров.



Вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территориях. В 2018 году российский РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса.



По данным СМИ, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.