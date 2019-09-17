В «ДНР» объяснили повышение тарифов на ЖКХ низкими зарплатами коммунальщиков

Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на подконтрольной группировке «ДНР» территории связано с низкой зарплатой работников коммунальной сферы. Об этом заявил и.о. руководителя «службы по тарифам ДНР» Александр Алипов в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».



По его словам, без повышения тарифов источника повышения зарплат коммунальщикам нет.



«Анализ показал, что уровень заработной платы [коммунальщиков] самый низкий», — подчеркнул Алипов. Он добавил, что также существует проблема оттока кадров.



Алипов отметил, что перед работниками сферы водоснабжения существует задолженность по зарплате.

С 1 сентября «ДНР» повысила цены на услуги холодного водоснабжения, вывоз мусора и квартплату. Кроме того, планиурется изменение тарифов на отопление и горячую воду в следующем году.