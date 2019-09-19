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«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске

Обновлено
19 сентября 2019, 10:38

«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске

В неподконтрольном украинским властям Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная был поврежден в результате попытки подрыва. Об этом заявил «министр внутренних дел» при группировке «ЛНР» Игорь Корнет, передает сепаратистский «Луганскинформцентр».

Корнет назвал произошедшее терактом.

По его словам, было подорвано три опоры моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв, отметил Корнет.

На сайте «МВД ЛНР» утром появилось сообщение, что проезд по путепроводу в районе Лесоторгового склада временно закрыт «по техническим причинам».

ТЕМЫ

Места
Луганск
Организации
ЛНР
Люди
Игорь Корнет

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