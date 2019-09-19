Полиция передумала обвинять «минера» киевского моста в терроризме. Аваков хочет взять его на поруки

Полиция решила не будет обвинять ветерана боевых действий на Донбассе Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост в Киеве, в подготовке теракта. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.



«Обвинения в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство, полиция предъявлять ему не будет», — сказал он на брифинге.



По словам Крищенко, такую позицию полиция согласовала с прокуратурой. Вместо этого Белько подготовили подозрение по статьям 296 и 259 Уголовного кодекса Украины (хулиганство и ложное сообщение о минировании).



Глава полиции Киева отметил, что были проведены обыски по месту жительства задержанного, а также в его автомобиле и еще в двух местах, где он мог появляться или ночевал. «Ничего не найдено уголовного, оружия-взрывчатки», — отметил Крищенко.



Начальник столичной полиции также отрицает, что Белько предъявлял политические требования, в частности, «остановить капитуляцию на Добассе».



В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что намерен взять на поруки Белько и будет просить суд о «минимальном наказании».



По словам Авакова, Белько совершил «глупейшие действия, находясь под действием наркотиков». «Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать — это и наша с вами ответственность тоже», — написал министр в Facebook.



Также глава МВД показал видео допроса Белько, которое «разрешило опубликовать следствие».





Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда во время брифинга сказала, что Белько просит прощения за свой поступок у жителей Киева за принесенные неудобства.



«Алексей [Белько] нам сказал, что он не собирался подрывать мост и все, что он хотел, — это привлечь к себе внимание. Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с отсутствием финансовых средств, проблемы личного характера, у него были проблемы с его девушкой, поэтому сложилась такая ситуация», — добавила она.

Днем 18 сентября на мосту Метро в Киеве человек на кабриолете заблокировал движение и начал угрожать подорвать мост. Также он совершил несколько выстрелов по полицейскому квадрокоптеру.



В полиции рассказали, что мужчина не выдвигал никаких требований, правоохранители пытались связаться с ним. Однако «связных мыслей» он не мог выразить, только требовал поговорить со своей девушкой. Вечером его удалось задержать.



СМИ выяснили, что задержанным является 42-летний бывший военнослужащий Алексей Белько.