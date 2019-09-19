Разумков подписал закон об импичменте и направил его Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный ранее парламентом президентский законопроект №1012 о процедуре импичмента государства и направил его на подпись главу государства Владимиру Зеленскому.



Об этом сообщается на сайте парламента.



Днем ранее Рада не поддержала проект постановления, которым предлагалось отменить решение парламента об утверждении в целом законопроекта об импичменте, и тем самым нардепы открыли возможность спикеру Разумкову подписать закон и передать его на подпись президенту.



10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об импичменте.