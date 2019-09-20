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«Минера» моста в Киеве отправили под стражу с альтернативой залога

20 сентября 2019, 19:04

«Минера» моста в Киеве отправили под стражу с альтернативой залога

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для ветерана боевых действий на Донбасса Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 288 тысяч гривен. Об этом сообщает «Громадське».

Подозреваемого были готовы взять на поруки три человека: волонтер и депутат Яна Зинкевич, представитель министра внутренних дел Арсена Авакова Андрей Тарасов и командир спецподразделения «КОРД» Николай Путий. Однако суд отказал всем.

Во время суда прокурор сообщил, что следствие допросило ряд свидетелей. Следствие установило, что подозреваемый совершал выстрелы и ставил под угрозу жизнь тех, кто двигался по мосту. Кроме того, подозреваемый подтвердил умышленную блокировку моста.

Также прокурор выступал за содержание под стражей, поскольку у подозреваемого нет устоявшихся социальных связей и постоянного места жительства.

Адвокат Алексея Белько настаивал, что указанные риски необоснованны.

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