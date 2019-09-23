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Помощник Зеленского: Списки людей для следующего обмена могут согласовать через месяц

23 сентября 2019, 08:53

Помощник Зеленского: Списки людей для следующего обмена могут согласовать через месяц

Украина и Россия могут согласовать списки для следующего обмена удерживаемыми лицами через месяц. Об этом в интервью LB.ua заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В разговоре с Ермаком журналистка напомнила, что, по информации украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой, в России и в аннексированном Крыму удерживают 113 граждан Украины. Она поинтересовалась, есть ли такие списки по ОРДЛО.

«Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», — ответил помощник Зеленского.

Журналистка уточнила, можно ли назвать конец октября «промежуточной датой для второй серии освобождения заложников».

«Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее», — отметил Ермак. Помощник президента добавил, что не имеет информации о конкретных фамилиях.

«Мне сложно сказать, не потому что не хочу, а потому что не обладаю информацией пофамильно. Этим занимается СБУ и "минская" группа. Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится, и какой процессуальный статус их дел. Потому что даже с этими 35-ю была ситуация непростая. Наши люди были разбросаны по всей территории Российской Федерации, чтобы свезти их всех вместе, понадобилось время», — рассказал Ермак.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Прочее
Обмен

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