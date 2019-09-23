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У Зеленского обещают создать Фонд восстановления Донбасса

23 сентября 2019, 17:01

У Зеленского обещают создать Фонд восстановления Донбасса

Команда президента Владимира Зеленского работает над созданием Фонда по восстановлению Донбасса. Об этом в интервью LB.ua заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

Он напомнил, что в октябре в Мариуполе пройдет масштабный международный инвестиционный форум. По словам Ермака, участие в форуме подтвердили «большое количество серьезных компаний».

«В рамках этого форума будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса. Не просто разрушенных зданий. Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла"», — рассказал помощник президента.

Ермак отметил, что рабочая группа по Фонду восстановления Донбасса уже есть, ее возглавляет премьер-министр Алексей Гончарук. Сейчас группа формирует предложения на инвестиционный форум. «Мы серьезно готовимся, подключена даже Академия наук. Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов», — подчеркнул помощник Зеленского.

На вопрос, что делать с устаревшей промышленностью региона, Ермак ответил: «Мы будем восстанавливать и развивать ее, исходя из современных тенденций, из того, что актуально. Есть масса новых возможностей, которые могут получить развитие именно на Донбассе».

Он уточнил, что у Зеленского обсуждают идею того, чтобы именно на Донбассе впервые появился филиал Международного арбитража. «Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион», — добавил Ермак

Также он рассказал, что велись разговоры с известными спортсменами, которых заверили в готовности оказывать государственную поддержку спортивным мероприятиям, «перемещаться постепенно в Мариуполь, а затем и на территории, которые неподконтрольны сегодня Украине».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Андрей Ермак
Места
Мариуполь
Организации
Фонд восстановления Донбасса

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