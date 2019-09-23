«Это ложь». Князев рассказал, что случилось с его бывшей женой на границе с Польшей

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев опровергает появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что его бывшая супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро.

«Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью», - написал Князев на своей станице в Facebook.

Он пояснил, что его бывшая жена работает в строительной компании «Атлант», которую возглавляет Вадим Каган.

«Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличных средств, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Естественно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило», - приводит детали Князев.

По его словам, польские правоохранители и Каган приняли «совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов», после чего «инцидент был исчерпан».

Глава Нацполиции указал, что в это время в автомобиле находились «украинский и европейский партнеры господина Кагана», а также наемный сотрудник фирмы - госпожа Князева, «которая работает в компании не первый год».

Кроме того, Князев подчеркнул, что ценностей у его бывшей жены не изымали. «При себе в дамской сумочке она имела личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей», - добавил он.