«ДНР»: В Харцызске нашли тело 13-летней девочки с ножевыми ранениями

В неподконтрольном украинским властям Харцызске было найдено тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями. Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».



Отмечается, что 23 сентября в «полицию» поступило сообщение из «МЧС» о том, что после локализации пожара было обнаружено тело 13-летней горожанки со следами насильственной смерти. Уточняется, что на теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения.



В «МВД» заявили, что было оперативно установлена личность подозреваемых. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленников.